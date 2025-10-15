Meloni money La manovra arriva a 18 miliardi il nodo resta l’aiuto delle banche Duello Tajani-Giorgetti

Ilfoglio.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Meloni sbanca. La manovra sale a 18 miliardi, si chiede contributo a banche e assicurazioni. Si tratta ancora con gli istituti di credito per arrivare a un “aiuto” di 4.5 miliardi. Il Cd. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

meloni money la manovra arriva a 18 miliardi il nodo resta l8217aiuto delle banche duello tajani giorgetti

© Ilfoglio.it - Meloni money. La manovra arriva a 18 miliardi, il nodo resta l’aiuto delle banche. Duello Tajani-Giorgetti

News recenti che potrebbero piacerti

meloni money manovra arrivaMeloni money. La manovra arriva a 18 miliardi, il nodo resta l'aiuto delle banche. Duello Tajani-Giorgetti - Con gli istituti di credito si tratta ancora per arrivare a un contributo di 4,5 miliardi. Scrive ilfoglio.it

meloni money manovra arrivaManovra, dalle banche (circa) due miliardi. Altre risorse dalle assicurazioni. Meloni non vuole "guerre" e lavora al compromesso. Le ipotesi in campo - A Palazzo Chigi è terminato poco prima delle 18, dopo circa un’ora e mezzo, il Consiglio dei ministri, convocato per esaminare lo schema del Dl ' Misure ... Riporta affaritaliani.it

meloni money manovra arrivaManovra, Meloni frena su Irpef e cartelle esattoriali ma non sui bonus famiglia. L'ipotesi banche: contributo fino a 5 miliardi - La premier apre le porte ai leader del centrodestra. ilgazzettino.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Meloni Money Manovra Arriva