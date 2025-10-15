Meloni assicura | L’Italia farà la sua parte su Gaza
ROMA – L’Italia, come ha assicurato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente, avvenuta in Egitto, il Presidente Meloni ha chiesto, nel corso del Consiglio dei Ministri, che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari. E’ quanto fanno sapere da palazzo Chigi. La riunione, che sarà presieduta dal vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, è fissata per oggi pomeriggio, alle ore 14, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Banche italiane stremate dal governo Meloni, ecco il conto che Giorgetti & Co. chiedono anche alle assicurazioni per finanziare la manovra. Rumor e attacchi vari hanno intanto zavorrato le azioni delle Big, quasi tutte giù a Piazza Affari nell'ultimo mese https:// - X Vai su X
La nostra assicurazione sulla lunga vita del Governo Meloni!! Grazie di esistere. - facebook.com Vai su Facebook
Meloni money. La manovra arriva a 18 miliardi, il nodo resta l'aiuto delle banche. Duello Tajani-Giorgetti - Con gli istituti di credito si tratta ancora per arrivare a un contributo di 4,5 miliardi. Scrive ilfoglio.it