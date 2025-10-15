ROMA – L’Italia, come ha assicurato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, è pronta a fare la propria parte nel processo di ricostruzione a Gaza. In seguito alla firma dell’accordo di pace per il Medio Oriente, avvenuta in Egitto, il Presidente Meloni ha chiesto, nel corso del Consiglio dei Ministri, che tutti i ministeri e le istituzioni coinvolte, a vario titolo, nel progetto di ricostruzione si riuniscano per fare il punto sui prossimi passi, con un’attenzione particolare all’aspetto degli aiuti umanitari. E’ quanto fanno sapere da palazzo Chigi. La riunione, che sarà presieduta dal vice presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, è fissata per oggi pomeriggio, alle ore 14, nella Sala Verde di Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Meloni assicura: “L’Italia farà la sua parte su Gaza”