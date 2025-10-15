Meloni accelera su ‘fase 2’ per la ricostruzione a Gaza | oggi la riunione del governo
(Adnkronos) – L'Italia è pronta a fare la sua parte nella ricostruzione di Gaza. Dopo la firma degli accordi di Sharm el-Sheikh, che hanno segnato la prima fase del processo di pace in Medio Oriente, Giorgia Meloni rilancia l'impegno del governo per quella che il presidente americano Donald Trump – principale artefice dell'intesa siglata in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
