Mel Gibson a Roma per il nuovo film | Kasia Smutniak e Scamarcio nel cast

Mel Gibson torna in Italia per girare il sequel di uno dei suoi film più famosi, La passione di Cristo. E anche questa volta ha scelto di dirigere attori italiani: nel cast ci sono Kasia Smutniak e Riccardo Scamarcio, la prima a sostituir e Maia Morgenstern nel ruolo di Maria, il secondo a interpretare Ponzio Pilato. Mel Gibson a Roma per dirigere il sequel di La Passione di Cristo. L’attore e regista 69enne torna dunque nel Belpaese a 21 anni dal film con cui ha raccontato gli ultimi giorni di Gesù sino alla crocifissione, e stando a quanto riportato da Variety le riprese si svolgono in questi giorni a Cinecittà, a Roma. 🔗 Leggi su Amica.it

