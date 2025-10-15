Meghan Markle si è autoinvitata alla sfilata di Balenciaga Pierpaolo Piccioli | È stata una sorpresa

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Meghan Markle è stata la grande protagonista della Paris Fashion Week ma solo nelle ultime ore è emerso un dettaglio originale sulla sua apparizione a sorpresa alla sfilata di Balenciaga: non è stato Pierpaolo Piccioli a volerla nel front-row, la Duchessa si è autoinvitata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

meghan markle 232 autoinvitataMeghan Markle che si &#232; «autoinvitata» alla sfilata di Balenciaga - L'ospitata in prima fila che ha fatto molto parlare sarebbe nata da una chiamata fatta dalla duchessa di Sussex a Pierpaolo Piccioli. Si legge su vanityfair.it

meghan markle 232 autoinvitataMeghan Markle: il dietro le quinte del suo soggiorno parigino (dall'hotel di lusso alla cena a Saint-Germain-des-Prés) - Ecco come e dove ha trascorso le sue giornate a Parigi durante la Fashion Week ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Meghan Markle 232 Autoinvitata