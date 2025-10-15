Megabox serve reagire Oggi sfida a super Milano

Nemmeno il tempo di rifiatare dopo il ko con Firenze e per la Megabox è ancora campionato. Oggi si torna in campo alle 20.30 alla Opiquad Arena di Monza con la Numia Vero Volley Milano vice campione d’Italia, reduce da una sconfitta un po’ a sorpresa al tie-break sul campo di Chieri. Milano ha perso le due nazionali azzurre campionesse del mondo Alessia Orro e Myriam Sylla, ma al palleggio è arrivata Francesca Bosio da Novara, assieme alla giovane americana Kamerynn Miner, proveniente dalla Stanford University. Quanto ai posti 4, è stata prelevata da Busto Arsizio l’altra giovane promessa italiana Rebecca Piva, oltre alla ex-Conegliano Khalia Lanier. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

