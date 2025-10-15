Meet the docs! si apre la nona edizione | L' atto di dissidenza è un atto di creazione

E' stata la fotografia ad aprire mercoledì la nona edizione di Meet the Docs! Forlì Film Fest negli spazi di Ex Atr, con la mostra “Sguardo indocile. Le fotografie di Anna Baldazzi”, un percorso visivo che racconta i corpi, le contraddizioni e le tensioni dell’Italia del Novecento. Il tema della. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

REAL di Adele Tulli all'EXATR di Forlì con la regista in collegamento per “Meet the docs!” Film Festival Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo Locarno Film Festival | Comune di Forlì - facebook.com Vai su Facebook

Meet the Docs! Forlì Film Fest: la rassegna di documentari torna a Forlì - X Vai su X

"Sguardo indocile", Meet the Docs! apre il festival con la mostra inedita dedicata alla fotoreporter Anna Baldazzi - 30, vedrà la presenza dell’assessora regionale alla Cultura Gessica Allegni, in rappresentanza della Regione Emilia- Secondo forlitoday.it

Il giovedì di Meet the Docs! è all'insegna del cinema, della Resistenza e dell'ambiente - Una giornata con tanti ospiti, che ruota attorno al cinema in tutte le sue forme e guarda alla lotta sociale e all’attivismo per l’ambiente: “Flora” è il primo appuntamento di Docs for School! Da forlitoday.it

‘Meet the Docs’ apre il weekend con Pasolini - Alle 21 proiezione di ‘Flee’, pellicola candidata agli Oscar 2022 La giornata di oggi di ‘Meet the docs film fest! Secondo ilrestodelcarlino.it