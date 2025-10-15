Medtronic inaugura nuova era monitoraggio cardiaco impiantabile con l' Ia

Roma, 15 ott. (Adnkronos Salute ) - L'AI Horizon Summit 2025 riunisce oggi a Roma oltre 220 esperti provenienti da 16 Paesi per discutere il futuro dell'intelligenza artificiale applicata alla cardiologia. L'evento, dedicato ai professionisti della disciplina e dell'innovazione digitale, mette al centro l'impegno di Medtronic nel guidare una nuova era della diagnosi e della cura attraverso tecnologie sempre più intelligenti e su misura per il paziente. Dall'intelligenza artificiale nella sanità alla nuova era del monitoraggio cardiaco. Pioniere nella storia della cardiologia moderna, Medtronic - riporta una nota - rinnova oggi la propria missione fondativa con una visione che pone l'intelligenza artificiale al centro di una nuova rivoluzione diagnostica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

