Medioriente | Netanyahu Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno
Milano, 15 ott. (LaPresse) – Hamas deve rinunciare alle armi e smilitarizzarsi, altrimenti “si scatenerà l’inferno”. È quanto ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata a Cbs News martedì, all’indomani della visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. Netanyahu si è detto fiducioso in una prossima fase pacifica nell’accordo fra Israele e Hamas e, adesso che gli ostaggi vivi sono stati liberati, ha affermato che il prossimo passo devono essere smilitarizzazione e disarmo. “In primo luogo, Hamas deve consegnare le armi”, ha dichiarato Netanyahu in nell’intervista esclusiva a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Trump è il nuovo Re d’Israele, Netanyahu fuorigioco: “È una nuova alba per il Medioriente”. Il tycoon chiede la grazia per Bibi: “Ha avuto sigari e whisky da politici? Chi se ne frega” - X Vai su X
MEDIORIENTE: M5S, INTERROGAZIONE SU NETANYAHU IN SPAZIO AEREO ITALIANO (ANSA) - ROMA, 01 OTT - "Abbiamo presentato un'interrogazione parlamentare ai Ministri degli Esteri, della Difesa e dell'Interno per fare piena luce sul transito nello sp - facebook.com Vai su Facebook
Netanyahu, 'se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno' - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs News. ansa.it scrive
Netanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas' - "Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas in modo che non sarà più una minaccia per Israele". Si legge su ansa.it
Guerra in Medioriente, Trump riceve Netanyahu e dichiara: "Sono molto fiducioso che ci sarà presto la pace a Gaza" - Donald Trump e Benjamin Netanyahu stanno discutendo alla Casa Bianca un nuovo piano di pace in 21 punti, che il presidente degli Stati Uniti spera possa aprire la strada alla fine della guerra a Gaza. Si legge su tg.la7.it