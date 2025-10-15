Medioriente | Netanyahu Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 15 ott. (LaPresse) – Hamas deve rinunciare alle armi e smilitarizzarsi, altrimenti “si scatenerà l’inferno”. È quanto ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, in un’intervista rilasciata a Cbs News martedì, all’indomani della visita di Donald Trump a Tel Aviv per celebrare l’accordo sulla prima fase del suo piano in 20 punti per Gaza. Netanyahu si è detto fiducioso in una prossima fase pacifica nell’accordo fra Israele e Hamas e, adesso che gli ostaggi vivi sono stati liberati, ha affermato che il prossimo passo devono essere smilitarizzazione e disarmo. “In primo luogo, Hamas deve consegnare le armi”, ha dichiarato Netanyahu in nell’intervista esclusiva a Tel Aviv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

medioriente netanyahu hamas si disarmi o si scatener224 l8217inferno

© Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, Hamas si disarmi o si scatenerà l’inferno

News recenti che potrebbero piacerti

medioriente netanyahu hamas disarmiNetanyahu, 'se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno' - Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu in un'intervista alla Cbs News. ansa.it scrive

medioriente netanyahu hamas disarmiNetanyahu, 'ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas' - "Ora bisogna occuparsi del disarmo di Hamas in modo che non sarà più una minaccia per Israele". Si legge su ansa.it

Guerra in Medioriente, Trump riceve Netanyahu e dichiara: "Sono molto fiducioso che ci sarà presto la pace a Gaza" - Donald Trump e Benjamin Netanyahu stanno discutendo alla Casa Bianca un nuovo piano di pace in 21 punti, che il presidente degli Stati Uniti spera possa aprire la strada alla fine della guerra a Gaza. Si legge su tg.la7.it

Cerca Video su questo argomento: Medioriente Netanyahu Hamas Disarmi