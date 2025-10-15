Medioriente | media Hamas pronta a consegnare le armi pesanti

Torino, 15 ott. (LaPresse) – Hamas ha espresso la sua disponibilità a consegnare le sue armi pesanti, principalmente razzi e missili, a un’entità palestinese o araba, ma ha insistito nel voler conservare le armi per autodifesa. Lo riporta Axios, citando un funzionario statunitense e una fonte informata. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: media, Hamas pronta a consegnare le armi pesanti

