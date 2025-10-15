Medioevo è donna la conferenza all' Associazione Archeosofica di Arezzo

Arezzo, 15 ottobre 2025 – “Medioevo è donna”. Una conferenza all'Associazione Archeosofica di Arezzo. All'interno del ciclo di incontri dal titolo "LIBERA. Storie nascoste di grandi donne", SABATO 18 ottobre, nella nuova sede dell'Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro dal Borro 58 (zona Pescaiola), si terrà la conferenza "Medioevo è donna", con inizio alle ore 17.,00. Il ciclo di quattro appuntamenti vuole essere un vero e proprio viaggio nei secoli, un sentito omaggio all'audacia delle donne, attraverso la scoperta di particolari figure femminili, talvolta sconosciute altre volte non comprese, che sono però diventate simbolo di quanto si possa realizzare quando si aspira alla libertà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Medioevo è donna”, la conferenza all'Associazione Archeosofica di Arezzo

Scopri altri approfondimenti

SABATO prossimo! Mille anni ti aspettano: entra nel cuore dell’Abbazia di Polirone Dalla potente famiglia Canossa al “Montecassino del Nord” Qui visse e lasciò il segno Matilde di Canossa, donna simbolo del Medioevo Basilica, chiostri e affreschi ra - facebook.com Vai su Facebook

“Medioevo è donna”, la conferenza all'Associazione Archeosofica di Arezzo - Storie nascoste di grandi donne", sabato 18 ottobre, nella nuova sede dell'Associazione Archeosofica di Arezzo, in via Alessandro dal Borro 58 si ... Da lanazione.it

La conferenza “Cantare il Medioevo. La lauda a Cortona tra devozione e identità civica: itinerari e approfondimenti” - ARezzo, 1 settembre 2025 – Mentre la mostra “Cantare il Medioevo”, in svolgimento al Maec di Cortona, sta registrando un significativo successo di pubblico e nei media, sono in programma nei prossimi ... Riporta lanazione.it