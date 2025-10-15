Mediobanca Fitch taglia il rating di Mediobanca per il rischio contagio da Mps; piazzetta Cuccia non ci sta e contesta la decisione
Fitch abbassa il giudizio di Mediobanca da BBB a -BBB dopo l'acquisizione da parte di Mps anche se il profilo creditizio resta invariato rispetto al periodo precedente il lancio dell’Offerta Fitch, l'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, ha abbassato il giudizio su Medio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Mediobanca, Fitch taglia il rating della banca dopo il passaggio sotto Mps. La rabbia di Piazzetta Cuccia - L’agenzia ha tagliato il rating di lungo termine e il viability rating di Mediobanca da BBB a BBB- Riporta milanofinanza.it
Fitch declassa Mediobanca, ma l’istituto ribatte: ecco la sua risposta - Quali scenari si aprono per il settore e la sua percezione sul mercato? Come scrive it.benzinga.com
Mediobanca, Fitch taglia rating a 'BBB-' da 'BBB' dopo Opas Mps - La decisione di declassamento, riporta una nota dell'agenzi ... Come scrive msn.com