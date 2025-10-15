Mediobanca Fitch taglia il rating di Mediobanca per il rischio contagio da Mps; piazzetta Cuccia non ci sta e contesta la decisione

15 ott 2025

Fitch abbassa il giudizio di Mediobanca da BBB a -BBB dopo l'acquisizione da parte di Mps anche se il profilo creditizio resta invariato rispetto al periodo precedente il lancio dell’Offerta Fitch, l'agenzia internazionale di valutazione del credito e rating, ha abbassato il giudizio su Medio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

mediobanca fitch taglia il rating di mediobanca per il rischio contagio da mps piazzetta cuccia non ci sta e contesta la decisione

Mediobanca, Fitch taglia il rating di Mediobanca per il rischio contagio da Mps; piazzetta Cuccia non ci sta e contesta la decisione

