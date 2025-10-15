Medio Oriente Afghanistan e Pakistan annunciano cessate il fuoco di 48 ore dopo bombardamenti su Kabul e al confine Spin Boldak-Chaman - VIDEO

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025

L'escalation è scoppiata la notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, quando i talebani afghani hanno "risposto" a due raid aerei attribuiti al Pakistan (ma mai rivendicati da Islamabad). Le 48 ore serviranno a raggiungere un accordo duraturo Il Pakistan e i talebani afghani hanno concordato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

