Medio Oriente Afghanistan e Pakistan annunciano cessate il fuoco di 48 ore dopo bombardamenti su Kabul e al confine Spin Boldak-Chaman - VIDEO

L'escalation è scoppiata la notte tra sabato 11 e domenica 12 ottobre, quando i talebani afghani hanno "risposto" a due raid aerei attribuiti al Pakistan (ma mai rivendicati da Islamabad). Le 48 ore serviranno a raggiungere un accordo duraturo Il Pakistan e i talebani afghani hanno concordato. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approfondisci con queste news

"Il successo dell'iniziativa di pace avviata dal Presidente degli Stati Uniti potrebbe davvero costituire una svolta storica che cambia il volto del Medio Oriente e quindi del Mediterraneo”, ha detto il vicepremier in Aula - facebook.com Vai su Facebook

MEDIO ORIENTE | Israele autorizzerà la riapertura del valico di Rafah tra Egitto e Gaza oggi per consentire il transito degli aiuti umanitari, riporta l'emittente pubblica israeliana Kan. "600 camion di aiuti umanitari saranno consegnati a Gaza". #ANSA - X Vai su X

Mini-tregua fra Afghanistan e Pakistan, dopo una settimana di sangue - Come il comportamento dell'India ha fatto riesplodere la tensione al confine ... Riporta huffingtonpost.it

PAKISTAN vs AFGHANISTAN/ Bombe, terroristi e Pashtun: le manovre di Cina e Usa - Esplosioni a Kabul: Pakistan e Afghanistan sono ai ferri corti in un’area in cui Cina e Stati Uniti investono per controllare le vie commerciali ... Si legge su ilsussidiario.net

Dal viaggio «speciale» in Medio Oriente ai Tomahawk per l'Ucraina - «Quella a Gaza è finita, non mi deluderanno». Come scrive tio.ch