Medici e sanitari nel mirino da Foggia un protocollo operativo per prevenire e gestire episodi di violenza

Un protocollo per prevenire e gestire gli episodi di violenza ai danni degli operatori sanitari e socio-sanitari. È quello sottoscritto questa mattina, 15 ottobre 2025, a conclusione del tavolo di lavoro convocato dal prefetto di Foggia, Paolo Giovanni Grieco, al quale hanno preso parte i. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

