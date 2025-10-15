Medici di famiglia sotto pressione | la Suprema Corte riconosce la responsabilità del datore in caso di stress lavoro-correlato

Dopo la morte di un altro medico di famiglia, cresce l’allarme per i carichi di lavoro insostenibili. La Suprema Corte: in caso di stress lavoro-correlato, spetta al datore dimostrare di aver tutelato la salute del lavoratore.. A poche settimane dalla scomparsa della Dr.ssa Maddalena Carta, un altro medico di famiglia, é morto: il Dr. Fausto Gaeta di Pozzuoli Medici senza Carriere esprime il proprio cordoglio alla famiglia. Oramai i medici di medicina generale, oberati da ore di lavoro, che occupano la gran parte della giornata, non hanno più tempo e modo per dare la giusta attenzione ai propri sintomi di malessere, che, se trascurati, possono portare ad esiti infausti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it