Media | Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza il valico di Rafah sarà riaperto | Netanyahu | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno

Tgcom24.mediaset.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La decisione di Tel Aviv è stata presa dopo che Hamas ha restituito martedì sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi consegnerà altre quattro salme. Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

