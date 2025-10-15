Media | Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza il valico di Rafah sarà riaperto | Netanyahu | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno

La decisione di Tel Aviv è stata presa dopo che Hamas ha restituito martedì sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi consegnerà altre quattro salme. Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media: "Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza, il valico di Rafah sarà riaperto" | Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno"

Leggi anche questi approfondimenti

EDITORIA E STAMPA, L'APPELLO DI FILE AL GOVERNO Il presidente Roberto Paolo a 360 gradi sul futuro del settore, a partire dal Media Freedom Act. E presenta il consorzio Nasce. #stampa #editoria #file #governo - facebook.com Vai su Facebook

Vari importanti media statunitensi hanno rifiutato le nuove restrizioni imposte dal governo sulle comunicazioni con l’esercito - X Vai su X

Il Governo di Israele approva l’accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Media: “Trump lunedì parlerà al Parlamento israeliano” - ROMA (ITALPRESS) – Il governo israeliano ha approvato il quadro normativo per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, dando il via al cessate il fuoco a Gaza. Da lagazzettadelmezzogiorno.it

Il governo israeliano ha approvato l’accordo di pace con Hamas - L’ accordo sulla prima fase del piano di pace per la Striscia di Gaza firmato mercoledì notte dai negoziatori di Israele e Hamas è stato approvato nella tarda serata di giovedì dal governo israeliano. Segnala ilpost.it

Governo Israele approva accordo pace, Netanyahu: Ci troviamo in un momento di svolta epocale - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. la7.it scrive