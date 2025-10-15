Media | Governo Israele ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza verso riapertura valico di Rafah | Netanyahu | Se Hamas non si disarma si scatenerà l' inferno

La decisione di Tel Aviv è stata presa dopo che Hamas ha restituito martedì sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme. Croce Rossa: "Ci vorrà tempo per recuperare tutti i cadaveri". Mercoledì vertice a Roma, Meloni: "Faremo la nostra parte". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Media: "Governo Israele ha deciso di annullare le sanzioni su Gaza, verso riapertura valico di Rafah" | Netanyahu: "Se Hamas non si disarma, si scatenerà l'inferno"

EDITORIA E STAMPA, L'APPELLO DI FILE AL GOVERNO Il presidente Roberto Paolo a 360 gradi sul futuro del settore, a partire dal Media Freedom Act. E presenta il consorzio Nasce.

Vari importanti media statunitensi hanno rifiutato le nuove restrizioni imposte dal governo sulle comunicazioni con l'esercito

Tv Israele, il governo ha deciso di annullare le sanzioni - Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ...

Il Governo di Israele approva l'accordo, a Gaza è in vigore il cessate il fuoco. Media: "Trump lunedì parlerà al Parlamento israeliano" - ROMA (ITALPRESS) – Il governo israeliano ha approvato il quadro normativo per il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e deceduti, dando il via al cessate il fuoco a Gaza.

Gaza, Israele e Hamas firmano l'intesa. Trump: 'Gli ostaggi liberati lunedì o martedì'. Le notizie in diretta - La portavoce del governo israeliano: 'Cessate il fuoco dopo 24 ore dalla riunione di governo'.