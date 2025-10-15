Il Meazza «è una struttura eroica, straordinaria, iconica, un simbolo potente» ma «tutti sappiamo che ha dei difetti e dei limiti. E il periodo storico in cui viviamo ci dice che, inevitabilmente, c'è bisogno di un nuovo stadio». E il nuovo San Siro sarà «fantastico». L'archistar britannico Norman Foster, incaricato da Milan e Inter di realizzare l'impianto da 71.500 posti - con il suo studio Foster+Partners e quello del progettista David Manica - comprende che il piano abbia scatenato dibattito e polemiche da parte dei milanesi che vorrebbero salvare il Meazza e «per questo bisognerà ascoltare un po' tutti», ma è ottimista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Meazza eroico, ma i tempi cambiano"