McKennie svela il segreto della sua rinascita | Tudor mi disse di perdere peso o sarei fuori dalla Juve
Da esubero a titolare inamovibile, Weston McKennie è diventato il simbolo della trasformazione fisica e mentale della nuova Juventus. In un’intervista rilasciata a TNT e ripresa da GOAL, prima della sfida tra Stati Uniti e Australia, il centrocampista americano ha svelato un retroscena che racconta perfettamente il suo rapporto con Igor Tudor e il percorso di crescita che lo ha riportato al centro del progetto bianconero. L’ultimatum di Tudor: “Devi perdere peso”. Tutto è cominciato durante la scorsa estate, in un confronto diretto tra l’allenatore croato e il giocatore. McKennie ha raccontato con sincerità: “Ho avuto una lunga pre-stagione con Tudor, che mi ha messo davvero sotto pressione. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
#McKennie svela un retroscena importante “Ecco cosa mi ha detto #Tudor in estate” - X Vai su X
McKennie-Juventus, addio anticipato a gennaio? Si aspettano offerte dall'MLS - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, difficile il rinnovo di McKennie: i club di MLS già si informano sulla sua situazione - Weston McKennie è uno dei giocatori della Juventus che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. m.tuttomercatoweb.com scrive