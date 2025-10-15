McKennie ‘nuova vita’ con gli USA? Pochettino lo schiera in quel ruolo e poi rivela | Volevo dargli libertà lo vedo bene lì… Cosa ha detto

McKennie vive una nuova vita con gli USA? Mauricio Pochettino lo ha schierato in un nuovo ruolo e ha parlato così del centrocampista della Juve. Un jolly per la Juventus, un numero 10 per la sua Nazionale. La sosta internazionale regala a Igor Tudor una nuova, affascinante suggestione tattica: Weston McKennie è stato schierato dal CT degli Stati Uniti, Mauricio Pochettino, in una posizione molto più avanzata, quella di trequartista. Squadre qualificate Mondiali 2026: tutte le Nazionali presenti, continente per continente L’esperimento di Pochettino: “Lo vedo bene dietro la punta”. Nella recente amichevole contro l’Australia, il centrocampista bianconero ha agito da numero 10, alle spalle dell’unica punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - McKennie, ‘nuova vita’ con gli USA? Pochettino lo schiera in quel ruolo e poi rivela: «Volevo dargli libertà, lo vedo bene lì…». Cosa ha detto

