Per Pio Esposito sembrava essere un periodo florido e fatto si sole luci, ma per lui è arrivata una mazzata inaspettata, a pochi giorni da Roma-Inter. Da promessa del vivaio a risorsa sempre più concreta, Francesco Pio Esposito si sta prendendo la scena a piccoli passi. L’attaccante classe 2005, reduce da una stagione da protagonista con lo Spezia in Serie B (17 gol in 35 presenze), si è guadagnato il ritorno all’ Inter con la forza dei numeri e del carattere. E il suo impatto nel gruppo di Cristian Chivu è stato tutt’altro che marginale: tra campionato, Champions League e Nazionale, il giovane centravanti ha già mostrato una maturità sorprendente per la sua età. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

© Glieroidelcalcio.com - Mazzata Pio Esposito, tutto prima di Roma-Inter