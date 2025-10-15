Maxi-segreteria alla zarina Bartolozzi Serracchiani a Nordio | Mai accaduto nella storia chi è il vero ministro?
La segreteria personale di Giusi Bartolozzi non comporterà “nessun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nessun rischio di determinazione di un aggravio diretto dei costi”. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo – nel question time alla Camera – a un’ interrogazione del Partito democratico sull’inedito maxi-ufficio creato apposta per la potente capo di gabinetto, soprannominata “la zarina di via Arenula”. Nella nuova struttura lavoreranno venti funzionari sottratti all’Ispettorato (l’ufficio che controlla le attività degli uffici giudiziari) più un capo segreteria esterno all’amministrazione, scelto direttamente da Bartolozzi, per coprire il cui stipendio sono state soppresse sei posizioni dirigenziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
