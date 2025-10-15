Maxi rissa in pieno centro due feriti | uno in prognosi riservata trasferito a Caltanissetta
Un sessantenne canicattinese è stato ritrovato con gravi ferite alla testa, privo di sensi lungo la pubblica via. L'uomo, in prognosi riservata, è stato soccorso e accompagnato prima al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo e poi trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta. A pochi passi un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Era intervenuto per sedare una rissa in pieno centro #palermo - facebook.com Vai su Facebook
A Palermo, in pieno centro, una rissa finisce nel sangue: vittima un 21enne, figlio del titolare del locale in cui stava avvenendo il pestaggio. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, era intervenuto per difendere un coetaneo aggredito dal branco Arianna D - X Vai su X
Maxi rissa in centro, aggrediti gli agenti di polizia: un ferito, un arresto e raffica di denunce - Prima delle 23 di venerdì 10 ottobre due giovani, abituali frequentatori della piazza nelle ore not ... Lo riporta lanuovasardegna.it
Rissa e botte tra donne in pieno centro: il Questore emette cinque avvisi orali - Le protagoniste di una violenta lite nei pressi della Certosa erano già state arrestate per rissa aggravata. quicosenza.it scrive
Rissa nella piazza della movida a Pisa, quattro feriti - Quattro persone sono rimaste ferite in una rissa scoppiata la scorsa notte in piazza delle Vettovaglie, nel cuore del centro storico di Pisa e principale luogo della movida cittadina. Secondo ansa.it