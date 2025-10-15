Maxi rissa in pieno centro due feriti | uno in prognosi riservata trasferito a Caltanissetta

Un sessantenne canicattinese è stato ritrovato con gravi ferite alla testa, privo di sensi lungo la pubblica via. L'uomo, in prognosi riservata, è stato soccorso e accompagnato prima al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo e poi trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta. A pochi passi un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it