Maxi rissa in pieno centro due feriti | uno in prognosi riservata trasferito a Caltanissetta

Agrigentonotizie.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un sessantenne canicattinese è stato ritrovato con gravi ferite alla testa, privo di sensi lungo la pubblica via. L'uomo, in prognosi riservata, è stato soccorso e accompagnato prima al pronto soccorso dell'ospedale Barone Lombardo e poi trasferito al Sant'Elia di Caltanissetta. A pochi passi un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

