Max Richter al Teatro del Maggio
Dopo un acclamato tour mondiale che ha fatto tappa in Italia quest’estate, il celebre compositore e musicista britannico Max Richter torna in Italia con due nuovi appuntamenti. Il 27 febbraio salirà sul palco del Teatro del Maggio di Firenze, mentre il 1 marzo si esibirà presso l’Auditorium Parco. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
