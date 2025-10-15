Mauro Pino torna in Stellantis per dare slancio al mercato del Nord America

Mauro Pino torna a guidare la produzione di Stellantis in Nord America, assumendo la responsabilità di tutte le attività produttive della regione. Questa mossa strategica della compagnia automobilistica punta a rafforzare l’efficienza industriale oltre oceano. La nomina è immediatamente effettiva e sottolinea la volontà dell’azienda di ottimizzare i suoi siti produttivi grazie al know-how consolidato del manager. Pino vanta oltre 25 anni di esperienza maturata all’interno dell’azienda, con ruoli che spaziano dalle prime operazioni di stabilimento in Italia fino a posizioni di leadership senior in Nord e Sud America. 🔗 Leggi su Ildenaro.it