Maturità via libera al Senato alla riforma Valditara | Restituiamo serietà e valore all’esame
Il Senato ha dato il via libera alla riforma dell'Esame di Maturità, che dal prossimo anno cambierà volto. Il disegno di legge, ora in attesa dell'approvazione definitiva della Camera, ridisegna uno dei momenti più importanti del percorso scolastico, con l'obiettivo dichiarato di restituire "serietà, valore e centralità" a una prova che negli ultimi anni aveva perso mordente. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
