Maturità cosa cambia | orale obbligatorio non si potrà fare scena muta Quattro le materie del colloquio
Via libera del Senato al decreto che riforma l'esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi «esame di maturità». Il voto è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ottobre è un mese perfetto per fare progetti C’è quella temperatura che matura ogni cosa: le vigne, i colori, i pensieri e ancora il tempo per visitare il nostro bellissimo territorio così ricco di percorsi per chi ama mtb e trekking October is the perfect - facebook.com Vai su Facebook
Maturità, sì del Senato alla riforma. Cosa cambia: bocciatura per chi fa scena muta all'orale e quattro materie al colloquio - Via libera del Senato al decreto che riforma l'esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi «esame di maturità». Lo riporta msn.com
Maturità, cosa cambia: orale obbligatorio, non si potrà fare scena muta. Quattro le materie del colloquio - Via libera del Senato al decreto che riforma l'esame di Stato delle scuole secondarie di secondo grado che tornerà a denominarsi «esame di maturità». Da leggo.it
Maturità 2026, cosa cambia: tutte le novità - Dal 2026 cambia la Maturità, e di tanto: orale obbligatorio con quattro materie, commissioni ridotte, meno punti bonus e nuove date per le prove scritte ... Riporta skuola.net