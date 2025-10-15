matthew lee annuncia il brano honky tonk heart e alcuni concerti

Matthew Lee annuncia un nuovo singolo, che preannuncia un album di inediti previsto per il 2026, e un inverno fatto di concerti. Un nuovo singolo, che preannuncia un album di inediti previsto per il 2026, e un inverno fatto di concerti, fra teatri, piazze e club: sono questi i prossimi impegni di Matthew Lee, il talentuoso pianista pesarese occupato senza sosta fra tour in Italia e all’estero e la sala d’incisione. Honky Tonk Heart, disponibile nei digital store da venerdì 17 ottobre, è un brano tirato ed accattivante, che fonde le diverse anime di Matthew Lee: “ Con questo nuovo singolo – spiega l’autore – ho voluto creare un connubio unico tra il rock’n’roll e il country, dando vita a un sound che riflette la mia identità musicale. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

