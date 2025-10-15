Matteo Togni | Ho una problematica lombare che sto risolvendo Ho iniziato col calcio vorrei andare agli Europei nel 2026
Nuovo appuntamento di Sprint Zone, approfondimento dedicato all’atletica leggera sul canale Youtube di OA Sport. Nella puntata condotta da Ferdinando Savarese, il protagonista è stato Matteo Togni, giovane talento del movimento nostrano. Il 19enne ostacolista bergamasco ha vissuto una stagione straordinaria nonostante un serio problema alla schiena che lo ha costretto a saltare quasi tutta la preparazione e la stagione indoor. Togni è riuscito a dominare tutte le sue gare all’aperto, coronando l’anno con il titolo europeo U20 sui 110 ostacoli ai campionati di Tampere (Finlandia), vincendo in 13?27 e stabilendo il nuovo record italiano di categoria. 🔗 Leggi su Oasport.it
