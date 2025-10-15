Matteo Renzi contro Paolo Gentiloni | Lo ho salvato io Ora anziché fare la morale aiuti il Pd
La vittoria di Eugenio Giani alle regionali in Toscana è del centrosinistra, non del campo largo. E il nuovo flop del Movimento 5 Stelle lo conferma: il governatore uscente sarebbe stato riconfermato anche senza l'appoggio e l'apporto numericamente ridotto del partito guidato da Giuseppe Conte. Tutta musica per le orecchie di Matteo Renzi, che da tempo si batte per spostare sensibilmente l'asse della coalizione verso il centro. Le opposizioni, suggerisce il leader di Italia Viva intervistato da La Stampa, possono vincere solo con "una gamba riformista. Siamo il secondo partito della coalizione e il terzo in assoluto in Regione". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
