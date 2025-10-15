Matteo Berrettini carico | Spero di fare meglio dell’anno scorso Miglioro punto dopo punto
Matteo Berrettini ha vinto la sfida tutta italiana nel primo turno dell’ ATP 250 di Stoccolma, in Svezia, regolando il qualificato Giulio Zeppieri con lo score di 6-4 6-2, staccando il pass per gli ottavi di finale, nei quali domani sfiderà il francese Ugo Humbert. Dopo il successo nel derby azzurro, Berrettini ha affermato ai microfoni di SuperTennis HD: “ Penso di aver lottato molto bene. Conosco Giulio, anche se non ci eravamo mai scontrati prima d’ora. Sapevo che stava giocando bene, ho iniziato la partita con il giusto approccio mentale ed è la cosa più importante, soprattutto nel primo match di un torneo, quando devi adattarti alle condizioni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Matteo #Berrettini e Vanessa Bellini sono ufficialmente una coppia. Il tennista romano e l'ex ballerina di Amici hanno annunciato la loro relazione postando una loro foto sui social - facebook.com Vai su Facebook
Un match tutto azzurro e un esordio vincente per il nostro Matteo Berrettini: con Zeppieri finisce 6-4 6-2. Agli ottavi, il 29enne sfiderà il francese Humbert #Tennis #Berrettini #StockholmOpen - X Vai su X
Stoccolma, Berrettini parte bene: Zeppieri dura un set e lascia strada a Matteo (davanti alla sua Vanessa) - A Stoccolma parte bene l'avventura di Berrettini, che sotto gli occhi di Vanessa supera in due set il giovane Zeppieri. Scrive sport.virgilio.it
Berrettini, la storia con Vanessa Bellini per cancellare una stagione da incubo: Matteo spera ancora nella Davis? - Matteo Berrettini prova a dimenticare una stagione da incubo e sui social ufficializza la storia con Vanessa Bellini ma resta il dubbio Coppa Davis ... Secondo sport.virgilio.it
Berrettini eliminato, Bertolucci: «Spero non sia un declino ma deve accumulare partite» - Prosegue il momento nero di Matteo Berrettini che, di rientro dall'iinfortunio, è stato eliminato al primo turno del torneo Atp 250 di Hanzhou. Si legge su ilmessaggero.it