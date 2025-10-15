Matteo Arnaldi rimontato e battuto da Hanfmann niente derby con Musetti a Bruxelles
Niente derby italiano al secondo turno dell’ATP 250 di Bruxelles. Sarà il tedesco Yannick Hanfmann il primo avversario di Lorenzo Musetti nella capitale belga dopo il successo per 6-7(4) 6-4 6-4 nei confronti di Matteo Arnaldi, che può in qualche modo recriminare per aver avuto anche un break di vantaggio nel secondo set prima di cedere in due ore e 30 minuti. Tutta la parte iniziale del match, fondamentalmente, non gode di particolari momenti significativi. Sia Arnaldi che Hanfmann non concedono mai neanche l’approdo ai vantaggi del rispettivo avversario, anzi c’è solo uno 0-15 dell’italiano nell’ottavo gioco come vantaggio contro la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quanti saranno gli azzurri che conquisteranno il terzo turno? Al 2° Turno: Jannik Sinner Jasmin Paolini Lorenzo Musetti Matteo Berrettini Lorenzo Sonego Lucia Bronzetti Francesco Passaro Eliminati al 1° Turno: Matteo Arnaldi Fl - facebook.com Vai su Facebook
DARDERI AVANZA ARNALDI OUT Luciano Darderi conquista il terzo turno al Masters 1000 di Shanghai battendo il cinese Bu Yunchaokete in due set. Matteo Arnaldi si ferma al 2° turno: Alejandro Davidovich Fokina vince in due set #Tennis #ATP - X Vai su X
Arnaldi avanza a Shanghai, battuto il giovane Sakamoto. Chi affronta ora - 73 del ranking Atp, batte il classe 2006 Rei Sakamoto con il punteggio di 7- Si legge su tuttosport.com
Matteo Arnaldi esordisce con una vittoria a Shanghai. Battuto il giapponese Sakamoto - Il tennista ligure ha sconfitto al primo turno il giapponese Rei Sakamoto, numero 180 della ... Come scrive oasport.it
Atp Shanghai, Arnaldi al 2° turno: Sakamoto battuto in due set. HIGHLIGHTS - Il ligure è al 2° turno del Masters 1000 di Shanghai grazie alla vittoria in due set (7- sport.sky.it scrive