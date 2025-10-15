Matteo Arnaldi rimontato e battuto da Hanfmann niente derby con Musetti a Bruxelles

Niente derby italiano al secondo turno dell’ATP 250 di Bruxelles. Sarà il tedesco Yannick Hanfmann il primo avversario di Lorenzo Musetti nella capitale belga dopo il successo per 6-7(4) 6-4 6-4 nei confronti di Matteo Arnaldi, che può in qualche modo recriminare per aver avuto anche un break di vantaggio nel secondo set prima di cedere in due ore e 30 minuti. Tutta la parte iniziale del match, fondamentalmente, non gode di particolari momenti significativi. Sia Arnaldi che Hanfmann non concedono mai neanche l’approdo ai vantaggi del rispettivo avversario, anzi c’è solo uno 0-15 dell’italiano nell’ottavo gioco come vantaggio contro la battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

