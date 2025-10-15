Matrimonio a prima vista 15 | la reunion non è mai stata così carica di tensione Tra la rabbia di Matteo e le contraddizioni di Roberta

La sesta puntata del programma di Real Time è il momento della resa dei conti definitiva tra due coppie in particolare. Ma i toni sono sfuggiti di mano. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Matrimonio a prima vista 15: la reunion non è mai stata così carica di tensione. Tra la rabbia di Matteo e le contraddizioni di Roberta

Contenuti che potrebbero interessarti

Cambio di peso prima del matrimonio? Nessun problema! Sartoria Stefy ha sempre la soluzione #SartoriaStefy #AbitoDaSposa #WeddingStyle #BrideToBe #Eleganza #MadeInItaly #Sartoria - facebook.com Vai su Facebook

Anticipazioni “Matrimonio a Prima Vista”, puntata del 15 ottobre 2025 - Ecco le anticipazioni di “Matrimonio a Prima Vista” dal 15 ottobre 2025. Da alfemminile.com

Matrimonio a Prima Vista 15, anticipazioni settima puntata (mercoledì 15 ottobre 2025): reunion ad alta tensione per Melissa e Matteo, crisi per Dario e Roberta - Matrimonio a Prima Vista 15, anticipazioni settima puntata del 15 ottobre 2025 su Real Time: Melissa e Matteo al capolinea. Lo riporta atomheartmagazine.com

Spoiler Matrimonio a prima vista, Luca senza parole: Roberta glielo confessa solo ora - Anticipazioni Matrimonio a prima vista settima puntata: Roberta non lo aveva mai detto prima, lo confessa apertamente. Scrive sfilate.it