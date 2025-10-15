È arrivato il momento della verità per le tre coppie protagoniste della quindicesima edizione di Matrimonio a Prima Vista. Nell’ottavo episodio del docureality, in onda su Real Time la prossima settimana, mercoledì 22 ottobre 2025, i sei partecipanti comunicheranno agli esperti se vogliono continuare la relazione nata davanti alle telecamere oppure separarsi definitivamente. L’episodio è già disponibile in anteprima su Discovery+. Ecco le anticipazioni. La scelta di Roberta e Luca. © US Warner Bros. Discovery I primi a parlare della loro decisione finale sono Roberta Murano e Luca Merlo, dato il loro “ percorso esemplare “, a detta di Nada Loffredi, all’interno del programma. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Matrimonio a Prima Vista 15, ecco le scelte finali delle tre coppie