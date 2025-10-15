Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno | ogni sposo pagava 10mila euro

Perugia, 15 ottobre 2025 – Matrimoni fasulli per ottenere il permesso di soggiorno. Sarebbe bastato pagare per ottenere un coniuge fittizio con il quale sposarsi sulla carta. Solo un nome e un volto per poter ottenere il permesso di soggiorno quinquennale. L’unico atto vero in una serie di bugie, preparate a tavolino. E dietro compenso. Quello versato da chi voleva ottenere il permesso di rimanere regolarmente in Italia a chi teneva le redini della presunta organizzazione e di chi si prestava ad essere, a seconda del «cliente» pagante, marito o moglie. Quella che la Procura della Repubblica di Perugia ha ricostruito è la presunta attività illecita di un’organizzazione che avrebbe gestito, anche dal punto di vista logistico, le finte nozze, favorendo l’ ingresso clandestino in Italia, un alloggio e tutta l’assistenza necessaria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

