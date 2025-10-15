Matrimoni falsi per ottenere il permesso di soggiorno 26 condanne
Mano pesante del giudice che ieri sera ha emesso la sentenza di condanna per 26 persone coinvolte in una vera e propria associazione criminale messa in piedi per organizzare matrimoni falsi con lo scopo di ottenere il permesso di soggiorno.Nel 2020 l'inchiesta, nome in codice “Zifaf” ha permesso. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
La gang dei falsi matrimoni a Messina: la Cassazione annulla I giudici: bisogna rivalutare la partecipazione della Perrone all’associazione a delinquere https://gazzettadelsud.it/?p=2112520 - facebook.com Vai su Facebook
Matrimoni falsi a Messina, pioggia di condanne al processo Stranamore - La gang combinava matrimoni per il permesso di soggiorno The post Matrimoni falsi a Messina, pioggia di condanne al processo Stranamore appeared first on ... Riporta msn.com
“Ho bisogno di una pecora” ma voleva una moglie, novità al processo sui falsi matrimoni - Faceva parte dell'organizzazione che combinava matrimoni per migranti? Si legge su msn.com
La chicca del giorno, “Il tunisino che ha finto il matrimonio con un’italiana per avere il permesso di soggiorno” - Coinvolto in diversi episodi violenti nella zona di Pisa, un tunisino di 35 anni aveva pensato bene di provare a ottenere il permesso di soggiorno. Riporta blitzquotidiano.it