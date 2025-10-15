Materialismo magico al femminile | è il Padiglione Italia

Il Padiglione Italia alla Biennale Arte 2026 sarà curato da Cecilia Canziani con il progetto di Chiara Camoni dal titolo Con te con tutto. Lo ha annunciato ieri il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il progetto presentato è stato scelto tra la terna selezionata dalla Commissione di Valutazione dell’avviso pubblico a due fasi promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Canziani, nata a Roma nel 1976, è una curatrice indipendente e storica dell’arte; Camoni, nata a Piacenza nel ’74, vive e lavora in Alta Versilia, ed è considerata una delle voci più significative del panorama artistico italiano: la sua pratica si distingue per un innovativo approccio alla scultura e all’assemblaggio che parte dal recupero di oggetti, materiali di scarto ed elementi naturali, con un uso concettuale della ceramica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

