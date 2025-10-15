Matera cinghiali in città | ordinanza urgente del sindaco Dispositivi per la cattura

L’ordinanza del sindaco Nicoletti è contingibile e urgente. Nel rione Serra Venerdì viene piazzata la gabbia per la cattura di cinghiali, per un mese, al fine di contenere un’invasione degli ungulati in territorio di Matera. Il provvedimento del sindaco è a tutela della sicurezza dei cittadini, secondo quanto riportato in una nota diffusa dal Comune. Cittadini i quali, dal canto loro, dovranno ripulire le aree di cui sono titolari, da vegetazione ed altri possibili rifugi per i cinghiali ed evitare di dare loro cibo, nonché devono tenersi lontani dagli animali (che sono anche di grossa taglia) di almeno trenta metri. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Matera, cinghiali in città: ordinanza urgente del sindaco Dispositivi per la cattura

Altri contenuti sullo stesso argomento

MATERA. BRANCHI DI CINGHIALI IN CITTA’. IL SINDACO NICOLETTI PROVA A CATTURARLI: UNA GABBIA PER 30 GIORNI A SERRA VENERDI’. BASTERA’? LE ALTRE MISURE PREVISTE IN UNA ORDINANZA URGENTE. LEGGI LA NOTIZIA INTEGRAL - facebook.com Vai su Facebook

#Matera in allerta: #cinghiali in strada, il sindaco firma un piano per la loro cattura - X Vai su X

Cinghiali a Matera, il sindaco Nicoletti firma ordinanza urgente: posizionata la gabbia per la cattura - La presenza sempre più frequente di cinghiali nei quartieri urbani, e in particolare nel Rione Serra Venerdì, ha generato situazioni di pericolo per le persone e per la circolazione ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it

Cinghiali in città, il Sindaco Nicoletti firma ordinanza urgente: “La tutela della sicurezza dei cittadini è la priorità assoluta” - Il Comune di Matera interviene con un’ordinanza straordinaria per fronteggiare la crescente presenza di cinghiali nel Rione Serra Venerdì. Segnala trmtv.it

Matera. Cinghiali in città: il Sindaco Nicoletti firma ordinanza urgente - Il Comune di Matera interviene con una ordinanza contingibile e urgente per contrastare la crescente presenza di cinghiali selvatici nelle aree urbane, in particolare nel Rione Serra Venerdì, dove ... Come scrive lasiritide.it