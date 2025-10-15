Mateo Retegui ci ha ricordato che vincere le partite può essere facile
«È un finalizzatore», «ha qualità che in questo momento non abbiamo», diceva Roberto Mancini di Mateo Retegui, quando nella primavera del 2023 lo è andato a pescare da una squadra di metà classifica argentina per portarlo nella nazionale italiana. «Noi pensavamo non volesse venire, invece ha accettato subito». Era già tutto molto strano, ma lo sarebbe stato ancora di più se Mancini ci avesse detto che nel giro di due anni Retegui avrebbe segnato 11 gol con la maglia azzurra. Se avesse guardato nella sfera di cristallo e ci avesse raccontato che, in una delicata partita di qualificazione contro Israele, con cui sudando ci saremmo conquistati il passaggio per i playoff del prossimo Mondiale, Retegui si sarebbe conquistato e avrebbe trasformato il rigore dell’1-0 e che poi avrebbe segnato il 2-0 mettendo la palla sotto l’incrocio da fuori area. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
