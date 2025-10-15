Masters of the Universe | com' è il nuovo film Amazon? La produttrice ha visto un primo montaggio
Dopo aver avuto modo di vedere un primo montaggio approvato dal regista, ecco qual è stata la reazione della produttrice dei Mattel Studios Dopo il successo globale di Barbie, la Mattel si sta ora concentrando sull'adattamento in live-action di Masters of the Universe e ora sappiamo che almeno una persona ha già visto il prossimo film degli Amazon MGM Studios. L'Hollywood Reporter, infatti, ha recentemente intervistato Robbie Brenner, presidente della Mattel Studios e responsabile dei contenuti, che ha raccontato la sua esperienza sul set del reboot. "Sono andata a visitare il set l'anno scorso e, tra tutti i film a cui ho lavorato nella mia vita, compreso Barbie, questo era il più grandioso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
