Mastantuono e Nico Paz non hanno posto da titolari
2025-10-15 14:44:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: N ico Paz e Franco Mastantuon oppure sono due giocatori importanti per il futuro del calcio Nazionale Argentina e anche se Scaloni è consapevole della qualità che entrambi i calciatori hanno nelle scarpe, ci crede anche lui “non hanno posto come antipasti.” L’Argentina batte Porto Rico 6-0 nell’ultima amichevole, dove hanno dimostrato che il presente dell’Albiceleste va fino in fondo il blocco che ha vinto la Coppa del Mondo del Qatar nel 2022 Tuttavia, il futuro è in agguato e ai giocatori piace COME e quello di Real Madrid vengono introdotti poco a poco nella loro selezione e già “Sono giocatori importanti” nonostante non abbia un posto negli undici titolari secondo l’allenatore argentino. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
