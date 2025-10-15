Massimo Lovati su Andrea Sempio | Offendere il cliente una mia strategia
Le forti dichiarazioni sulla famiglia del suo assistito, Andrea Sempio? Tutto calcolato e ragionato. Ospite di Gianluigi Nuzzi a Dentro la notizia Massimo Lovati ha spiegato: "Per ora sono ancora il suo avvocato, non ho ricevuto nessuna comunicazione. Aspettiamo. Io rimango fino a quando mi lasciano rimanere. Andrea secondo me sbaglierebbe a separarsi da me". E ancora: "Io mi riferivo alla loro frase quando hanno detto che erano in ‘balia degli avvocati'". Nel mirino infatti quanto detto sui genitori dell'indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, ossia che sono "ignoranti come delle capre". "Loro sono ignoranti in riferimento alla materia giuridica e, siccome talvolta, offendere i miei clienti è una mia strategia, mi sono espresso così - ha dichiarato in onda su Canale 5 -. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
