Massimo Lovati Licenziato | Ora Pronto Ad Inguaiare Andrea Sempio!
Massimo Lovati non è più l’avvocato di Andrea Sempio e ora potrebbe rivelare tutto: ecco perché le sue parole fanno tremare l’indagato nel caso Poggi. Massimo Lovati, ormai ex legale di Andrea Sempio, potrebbe trasformarsi in un elemento altamente imprevedibile nel caso della morte di Chiara Poggi. Dopo mesi di esposizione mediatica e dichiarazioni al limite del clamoroso, è arrivato il colpo di scena: Sempio lo ha licenziato. Un taglio netto, che arriva dopo le ultime esternazioni del legale – dichiarazioni che, evidentemente, non sono più state gradite da chi è al centro di un’inchiesta così delicata. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it
