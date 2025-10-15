Massimo Contaldo | Un nuovo ruolo per far crescere la ginnastica italiana Intervista di Chiara Sani
La pedana si scalda, il conto alla rovescia è cominciato: la nazionale italiana di ginnastica artistica è pronta a sfidare il mondo ai mondiali di Giacarta! In questa puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani accoglie un ospite d’eccezione: Massimo Contaldo, responsabile dell’Ufficio Studi e Ricerche della FIG, per portarci dietro le quinte della preparazione azzurra e per scoprire i punti di forza di questa straordinaria squadra, femminile e maschile! Non perdetevi questa puntata, la corsa al podio è iniziata! Iscriviti al canale per non perdere altre interviste e approfondimenti dal mondo della ginnastica artistica! #GinnasticaArtistica #ChiaraSani #MassimoContaldo #Ginnasticomania #FGI #FederazioneGinnastica #UfficioStudi #RicercaSportiva #InnovazioneSportiva #SportAzzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it
