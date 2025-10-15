Massacro del Circeo Angelo Izzo si laurea in Giurisprudenza in carcere

Ha conseguito la laurea in Giurisprudenza uno degli autori del massacro del Circeo, nonché responsabile, vent’anni dopo, dell’omicidio di due donne a Ferrazzano. A cinquant’anni dalla strage del Circeo e a due decenni dai fatti del Molise, Angelo Izzo ha discusso la sua tesi dal titolo Il lato oscuro dell’illuminismo giuridico, ottenendo 92 su 110. La discussione si è svolta all’interno del carcere di Velletri, alla presenza dei professori dell’Università Roma Tre, tra cui il relatore Paolo Alvazzi Del Frate, che per l’occasione hanno raggiunto il settantenne detenuto. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

