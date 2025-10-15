Massacro del Circeo Angelo Izzo | Non sono un mostro Scuse a vittime? Sarebbero baracconata per lucrare benefici

"Il pentimento a parole, l'avvicinamento ai parenti delle parti lese, beh, io credo sia tutta una 'baracconata' volta a lucrare benefici. Un ragazzo che come me, a venti anni, è stato inchiodato a vita a un episodio come quello del Circeo, deve dimostrare con i fatti di essere cambiato". A parlare all'Adnkronos dal

