Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone | così è stato ucciso Luigi Cena

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio. "L'hanno colpito alle spalle", racconta un testimone. L'uomo è morto la mattina di martedì 14 ottobre all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo nove giorni d'agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

