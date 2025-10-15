Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone | così è stato ucciso Luigi Cena
Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio. "L'hanno colpito alle spalle", racconta un testimone. L'uomo è morto la mattina di martedì 14 ottobre all'ospedale Sant'Andrea di Roma dopo nove giorni d'agonia. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Direi più che altro che paga essere servo obbediente di chi può decidere la guerra e poi proclamare la pace. Non aver smesso di essere al fianco di chi ha massacrato decine di migliaia di donne e bambini, e’ servito. Ma comunque cosa firma, la ricevuta dell’ - X Vai su X
Gela, ricostruito come femminicidio il delitto del 17 settembre. Arrestato un 40enne rumeno, accusato di aver massacrato di botte la sua convivente, fino ad ucciderla Servizio di Donata Calabrese - facebook.com Vai su Facebook
Massacrato per aver detto al branco che sulla giostra serviva il gettone: così è stato ucciso Luigi Cena - Per la morte di Stefano 'Luigi' Cena, il giostraio di Capena aggredito da un gruppo di ragazzi durante la Festa dell'Uva, s'indaga per omicidio ... Riporta fanpage.it