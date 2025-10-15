Massacrata dal fidanzato scoperta l’identità della vittima | chi era Paola

Si chiamava Pamela Gemini, aveva solo 29 anni e una vita che sembrava proiettata verso il mondo. Viaggiava spesso tra Montecarlo, Milano e Dubai, portando con sé il sogno di una libertà che però le è stata brutalmente strappata via. Pamela è l’ennesima vittima di una lunga scia di sangue che non si ferma: l’ennesimo nome da aggiungere alla lista dei femminicidi che, ormai, scandiscono le cronache italiane con una frequenza insopportabile. L’omicidio è avvenuto nella tarda serata di ieri a Milano, in via Iglesias, nel quartiere Gorla. A quanto ricostruito dagli inquirenti, la giovane donna era da tempo in crisi con il compagno, Gianluca Soncin, 52 anni, un uomo che non aveva accettato la fine della loro relazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it