Masciovecchio Cni | Il controllo dell’innovazione deve restare in mano ai professionisti

Ildifforme.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Vogliamo capire dove stiamo andando, dal punto di vista tecnologico e dellinnovazione, ma soprattutto verificare che tutto avvenga secondo le regole che per noi sono fondamentali”, ha dichiarato Elio Masciovecchio, vicepresidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, intervenendo al 69° Congresso nazionale degli ingegneri che dopo ancona ha fatto tappa a Rijeka. “Anche parlando di intelligenza . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

