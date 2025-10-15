Mascheroni neo assessore c’è la firma

È ufficiale: con la firma di un decreto, il primo cittadino di Lodi Andrea Furegato ieri ha nominato come nuovo membro della sua Giunta Marco Pietro Mascheroni (nella foto). Classe 1978, originario di Sant’Angelo Lodigiano e residente a Lodi, Mascheroni è il nuovo assessore ad Affari Legali, Patrimonio ed Edilizia Privata. Laureato in Giurisprudenza a Pavia, con una specializzazione in Diritto tributario, dal 2005 esercita la professione di avvocato nel suo studio in città. Quello assegnatogli ieri da Furegato sarà però il suo primo incarico amministrativo. Mascheroni era infatti stato candidato alle elezioni comunali del 2022 tra le fila della lista civica “Lodi al Centro“, guidata da Gianluca Scotti, il quale nel luglio scorso si era dimesso dall’incarico di assessore ai Lavori pubblici (dopo essere finito nella bufera e accusato di aver mantenuto incarichi privati in contrasto con la sua funzione pubblica da assessore comunale alle Opere pubbliche e al Patrimonio) nonchè suo cliente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

